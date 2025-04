Lazio, Pedro sfida il tempo e abbraccia l'eternità: è la miglior stagione in Italia

RASSEGNA STAMPA - La Lazio si aggrappa a Pedro, all'esperienza e alla qualità. Negli undici in campo contro il Parma è l'unico in grado di inventare una giocata che possa cambiare la partita, dare un segnale a una scialba prestazione della Lazio. Un gol a inizio primo tempo, uno a inizio secondo sono l'apoteosi di una squadra che non ha la testa sulla partita, che forse questa grande occasione per la Champions neanche la sentiva, o la sentiva troppo. Sono 29 i gol subiti in stagione nei primi 15' di ogni tempo regolamentare.

GOL E DOPPIETTE - Un dato decisamente terrificante, reso meno spaventoso dalla doppietta dell'eterno Pedrito, la seconda in questo campionato. È lui a prendersi il premio di MVP, forse lui a dare ancora un po' di speranza alla Lazio per una sempre più serrata lotta all'Europa. Il suo contributo in questa stagione si rivela ancora fondamentale, anche con 40 partite sulle spalle e la conferma arriva direttamente dai numeri. Sono 12 i gol stagionali messi a segno dal quel ragazzotto di quasi 38 anni (li compirà il 28 luglio) che da qualche parte deve aver trovato l'accesso alla fonte della giovinezza.

ETERNO - Corre, inventa, segna e ri-segna. Non molla un centimetro anche quando la sua carriera potrebbe consentirgli di togliere la gamba e giocare con più superficialità, anche quando quel contratto in scadenza a giungo potrebbe spingerlo a ignorare quale sarà il destino della Lazio. La professionalità, però, è il segreto per l'eternità e in questo Pedro è un professore, una leggenda capace a 37 anni abbondanti di regalarsi la sua miglior stagione in Italia dal punto di vista realizzativo, e non solo.

