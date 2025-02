Lazio | Pellegrini e la lista Serie A: i cambi possibili e tutti i dettagli

Luca Pellegrini è stato escluso dalla lista per la Serie A della Lazio. Il termine ultimo per consegnare l'elenco finale era per questa sera a mezzanotte. Intorno alle 18:30 la società biancoceleste ha annunciato le sue scelte, tagliando a sorpresa il terzino. Sulla decisione si è già espresso con un comunicato l'entourage del calciatore, che 'chiederà chiarimenti nelle sedi opportune'.

Il suo posto l'ha preso Basic, mentre Hysaj ha ricoperto quello lasciato libero da Castrovilli, finito al Monza. Ma non è finita qui: fino al 31 marzo, infatti, tutte le squadre del campionato italiano hanno la possibilità di fare massimo due cambi (entrambi liber più uno per il portiere) in lista. Per questo ci sarebbe ancora speranza per Pellegrini di rientrare a far parte della rosa.

Riguardo a questa possibilità sono da considerare le condizioni di Hysaj, infortunato gravemente nell'ultima gara contro il Cagliari. Per lui si teme un lungo stop (sono attesi a breve gli accertamenti) e proprio per questo si potrebbe pensare a uno switch. Al momento, però, la decisione della Lazio sembra essere definitiva: non sono attese novità a stretto giro in questo senso.