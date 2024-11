Lazio, Pellegrini esalta Tavares: "In Serie A nessuno come lui! E in Europa..."

TUTTOmercatoWEB.com

"Sono soddisfatto, sto trovando più spazio rispetto agli anni scorsi. Avendo Nuno davanti, che sta facendo un campionato pazzesco, confesso che non ho mai visto una roba del genere, è difficile pensare di poter giocare tante partite, ma sicuramente sto giocando più ora che nell'anno e mezzo prima". Così si è espresso ai microfoni di Lazio Style Channel, in occasione del match contro il Cagliari, il doppio ex Luca Pellegrini. Il terzino della Lazio ha voluto sottolineare tutta la sua soddisfazione per il minutaggio che sta ottenendo, nonostante la presenza 'ingombrante' di un giocatore come Nuno Tavares davanti.

In tal senso, nella medesima intervista il classe 1999 ci ha tenuto a evidenziare le qualità del suo compagno, elogiandone la forza e l'impatto che ha avuto con la maglia biancoceleste:​​​​​​ "Sapevo che Nuno fosse un giocatore forte, le qualità dei giocatori si vedono, forse neanche lui si aspettava di fare 8 assist, è il miglior terzino sinistro in Serie A e mi tengo basso, in Europa dubito abbia rivali in questo momento, può migliorare anche lui come tutti, anche Messi e Ronaldo avevano difetti".