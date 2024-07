Lazio, per Castellanos è la stagione della svolta: Baroni punta sul Taty

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La stagione della verità. Quello che sta per iniziare sarà un campionato cruciale per il Taty Castellanos a cui la Lazio ha affidato il reparto offensivo in modo totale, soprattutto dopo la partenza di Ciro Immobile. In casa biancoceleste ai vice Ciro è sempre stata concessa la prova d'appello dopo il primo anno: è successo a Caicedo, ora tocca a Castellanos.

Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport l'argentino ha scelto la maglia numero 11, lo stesso numero che indossava ai tempi del New York City dove ha fatto registrare la sua migliore stagione firmando 19 gol e servendo 8 assist in 32 partite. La Lazio ha puntato su di lui e adesso l'argentino è chiamato alla svolta. Quattro gol in 16 presenze sono troppo pochi ma le qualità tecniche non mancano di certo e per questo Baroni al momento punta si di lui. Toccherà al Taty ripagare la figura di scoeità e allenatore, a suon di gol.