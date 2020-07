Lazio, per D. Anderson non è ancora finita: "Non mollare mai" - FT

Nonostante la delusione per essere usciti sconfitti dalla gara casalinga contro il Milan, in casa Lazio si respira clima di speranza e voglia di rivalsa. Lo testimoniano i messaggi che, a partire dal termine della partita, sono stati pubblicati su Instagram dagli stessi protagonisti. L'ultimo, in ordine temporale, è quello condiviso da Djavan Anderson, entrato a gara in corso per sostituire Milinkovic: "Non mollare mai".

