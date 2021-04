Lazio, Pereira festeggia il gol di Pogba contro la Roma - FT

Andreas Pereira questa sera aveva più di una motivazione per guardare Manchester United - Roma. Il centrocampista della Lazio è arrivato in prestito dai Red Devils e per questo ha seguito i suoi, al momento ex, compagni di squadra giocare contro i giallorossi, diventati nemici dopo il suo passaggio in biancoceleste. Gli inglesi hanno annientato la Roma per 6-2 e il belga-brasiliano ha postato una Instagram Story mentre festeggia la rete di Pogba del 5-2. Insieme al video del colpo di testa, il laziale ha aggiunto in sottofondo la canzone "E' Gol" di Ronaldinho.