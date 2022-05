Lazio, Pesaresi: "Immobile fondamentale anche per la Nazionale. La sfida con Vlahovic..."

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Ospite del pomeriggio a Lazio Style Radio, l’ex calciatore di Lazio e Sampdoria Emanuele Pesaresi si è lasciato andare a qualche battuta tra presente e passato. Ha indossato la maglia biancoceleste nella stagione 2000/2001. Oggi allena la Recanatese in Serie D a cui mancano pochi punti per la promozione in Serie C.

LAZIO-SAMPDORIA - "Hanno vinto partite molto importanti, la Sampdoria si è tolta dalla zona calda vincendo un derby di grande importanza. La Lazio invece ha vinto fuori casa contro una squadra molto in salute. Le polemiche fanno parte di questo mondo, l’importante che la squadra vada in campo con il giusto spirito. Le partite vanno giocate, la Samp si è liberata di un peso. La Lazio ha più qualità e cercherà di vincere".

IMMOBILE VS VLAHOVIC - "Penso che Ciro sia fondamentale sia per la Lazio che per la Nazionale, il gioco di Sarri esalta le sue caratteristiche. Non mi sorprende che sia avanti Vlahovic a questo punto della stagione".

SINGOLI DELLA LAZIO - "La Lazio ha giocatori di grande qualità ed è quella che fa la differenza per mettere gli attaccanti davanti al portiere. In tal senso la formazione di Sarri è messa molto bene con giocatori del calibro di Luis Alberto e Milinkovic Savic".

PASSATO BIANCOCELESTE ED ESPERIENZA AL BENFICA - "Sono arrivato in una Lazio con dei campioni affermato. A livello personale ho fatto poco, ma era difficile con i giocatori che avevo davanti. Giocare con loro, condividere lo spogliatoio con loro e giocare in Champions League è stato fantastico. Poi sono andato al Benfica dove mi sono trovato bene, è un'esperienza che mi è rimasta dentro. Hanno uno stadio incredibile, è stato davvero bello indossare quella maglia".

LOTTA SCUDETTO E RETROCESSIONE - "Il Milan è avvantaggiato vista la classifica, ma non si può dare nulla per scontato fino all'ultima giornata. Sulla lotta salvezza, non so quanto possa essere produttivo il cambio in panchina del Cagliari, visto che non c'è tempo per provare cose nuove a livello tattico. Forse può smuovere qualcosa a livello mentale".