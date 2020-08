Lazio Petrelli: "Ben vengano i giocatori come Reina. Importante il recupero di Lulic"

Sergio Petrelli, ex difensore della Lazio, ha detto la sua sui biancocelesti intervenendo a Lazio Style Radio: “L'arrivo di giocatori come Reina è fondamentale. Sarà utilissimo alla causa, è un calciatore importante che crea un ottimo spirito nello spogliatoio. La società dovrà essere brava a colmare le lacune sulla fascia sinistra sul mercato e Fares sarebbe un buono acquisto. Lulic entrerà in condizione in ritardo, bisognerà gestirlo bene visti tutti gli impegni. Luiz Felipe? Il fatto che sia seguito da club importanti è testimonianza del grande lavoro fatto da Tare. Pescarlo anni fa e farlo diventare un giocatore vero è stato un capolavoro”.

