Lazio, Petrucci: "Con l'Atalanta partita per togliere la ruggine, la Dea avrà meno incognite"

Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3, è intervenuto il giornalista di Sky Petrucci per parlare del campionato biancoceleste: "Prima dello stop forzato del campionato, la Lazio era reduce da ventuno risultati utili consecutivi, era lanciata. L’Atalanta segna raramente meno di tre gol, anche i nerazzurri erano in formissima, avrebbero avuto entusiasmo dalla Champions League, anche gli orobici erano una delle compagini che stavano meglio dal punto di vista atletico. I tecnici non hanno parametri per studiare l’avversario, non si sa che squadra troverai di fronte. La prima partita serve per orientarsi, togliere ruggine e capire su cosa lavorare. Giocando nel weekend, la Dea avrà meno incognite rispetto alla squadra di Inzaghi. Il tecnico laziale ha deciso di annullare la seduta odierna, è come se fosse un lunedì, siamo infatti a una settimana esatta dal confronto del Gewiss Stadium. Inzaghi aveva certamente messo in conto qualche acciacco, anche le altre squadre hanno giocatori che si stanno gestendo in questi ultimi allenamenti”.