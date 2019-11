Lazio, Petrucci: "Oltre alla Juve, nessuno ha la qualità dei biancocelesti"

La Lazio vince contro il Lecce e arriva alla sosta occupando il terzo posto in classifica. Un filotto di vittorie importantissime, vista anche la qualità e le ambizioni delle squadre battute. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3, ha parlato di questo e del rendimento dei singoli Matteo Petrucci, noto giornalista di SkySport: "La Lazio è quella che abbiamo visto ieri: se i giocatori big stanno bene, fatico a trovare squadre della stessa qualità oltre alla Juventus. Nei suoi tanti pregi e nei suoi tanti limiti - che ci sono e si fanno vedere - la Lazio è questa: una squadra che mi ricorda molto quella di due anni fa".

IMMOBILE E I RECORD: “Non mi viene nulla in mente su come e dove possa migliorare Ciro Immobile. I suoi numeri si aggiornano ogni partita e i record non si contano. Forse l’unica apprensione che ci può essere è quella di metterlo in una teca e conservarlo a lungo. Voglio però citare due giocatori che ieri hanno fatto bene: Patric e Cataldi, tra i meno nominati, ma sicuramente due calciatori che stanno facendo sempre bene quando sono chiamati in causa”.

CORREA: “Ha già fatto meglio dell’anno scorso. È vero che in carriera non ha mai segnato molto, ma sta cominciando ad avere i numeri da attaccante. Questo è quello che gli chiede Inzaghi e lui sta rispondendo bene. Voglio sottolineare l’aspetto della fiducia, perché è molto importante nel suo caso”.

LA SOSTA: “Ci sono state molto partite impegnative: tanti scontri diretti, le due partite dispendiose col Celtic. Sono stati tutti impegni ravvicinati e di grande intensità, quindi la pausa arriva nel momento giusto. Si chiude questo ciclo di 5 giornate durante il quale la Lazio ha recuperato punti su tutte le dirette avversarie”.

MILINKOVIC: “Tutti si aspettano sempre di più da lui, ed è giusto che sia così. Non ha eguali e quindi si pretende tanto, però c’è da dire che fa tanto lavoro oscuro. Obiettivamente non si possono giudicare le prestazioni di un giocatore dai gol fatti: saremmo fuori strada se facessimo così. Certo qualche gol lo può e deve fare, ma non è quello il suo compito principale”.

