Lazio, Petrucci (Sky): "Bisogna sbloccarsi in casa. E sulla formazione..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista di Sky Sport, Matteo Petrucci, ha fatto il punto sul momento della Lazio in vista della partita di questa sera contro il Parma, prima di concentrarsi sulla formazione e sulla questione diffidati.

"La Lazio deve sbloccarsi in casa. Non può non invertire questa tendenza avendone tre su cinque all'Olimpico, compresa la più importante contro la Juve. Se ne vinci una su nove è un problema. In qualche partita meritava di più, ma deve invertire il trend. Il calendario conta relativamente in questo momento, conta molto di più la forma e la motivazione della squadra che dovrai affrontare. Sia la partita contro l'Inter, sia quella contro il Lecce potrebbero valere tutto o niente per loro".

FORMAZIONE E DIFFIDATI - "La formazione sarà la solita, Baroni non ha motivi di cambiarla al netto degli infortunati come Tavares. Sarà così probabilmente fino a fine stagione, ormai c'è una formazione tipo. I diffidati? L'obiettivo potrebbe essere anche quello di non essere più ammoniti. Baroni non ha mai fatto questo tipo di calcoli, quindi probabilmente Zaccagni e Rovella giocheranno sia contro il Parma, sia contro l'Empoli".