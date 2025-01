Lazio, Petrucci (Sky): "Col Como sarà emergenza. Mercato? La società..."

Matteo Petrucci, giornalista di Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per raccontare la situazione dei biancocelesti in vista del Como. È emergenza, Baroni ha gli uomini contati. Per questo il mercato diventa fondamentale come non mai. Ecco di seguito le sue parole: “Il derby pesa, ma si volta pagina. Bisogna ripartire dalle certezze che hai ricostruito, perché se fai lo stesso girone al ritorno vai in Champions League. Contro il Como però sarà emergenza. Mancheranno gli squalificati più Vecino e Patric. Lo spagnolo ha un problema al tendine, ne avrà almeno per un altro paio di settimane. Vecino almeno finoa metà febbraio, Pedro e Noslin verso la convocazione ma l’interrogativo è capire se possano giocare dall’inizio oppure no. Baroni non ha la possibilità di ruotare, fattore che è stato il punto di forza della prima metà di stagione della Lazio. In questo momento è molto corta. Isaksen o Tchaouna? Se Pedro e Noslin non stanno bene, giocano entrambi. Ad oggi i certi in attacco sono loro due e Dia. Questo è il momento più delicato della stagione, nelle ultime 6 ne hai perse 3. Al primo episodio negativo la squadra fa fatica a rialzarsi, Baroni deve lavorare su questo aspetto. Non è un alibi, ma il fatto di non poter ruotare sta diventando un problema per il mister. Mercato? C’è urgenza, anche la società lo sa. Ogni giorno può essere buono, poi un conto è l’intenzione e un conto è l’atto pratico. Un rinforzo è fondamentale e c’è unità d’intenti. Nomi? Ce ne sono tanti, non solo Fazzini e Casadei. Sarà un under 22. In ordine di possibilità metto ancora in testa Fazzini, nonostante la concorrenza del Napoli. C’è da capire fino a quanto la lazio lo aspetterà".