Lazio, Petrucci (Sky): "Niente emergenza, situazione gestibile. E Tavares..."

In collegamento a Radio Laziale è intervenuto il giornalista di SkySport Matteo Petrucci, che si è espresso sul momento della Lazio verso la sfida contro il Bologna. Queste le sue dichiarazioni: “La situazione è migliorata. Mancano ancora 48 ore, ma tra gli indisponibili ci dovrebbe essere il solo Tavares. Ci sono comunque tanti giocatori che non sono in condizione ottimale, come Pedro. Per Dia filtrano buone sensazioni, sarà disponibile. Castellanos? Forse abbiamo tutti un po’ esagerato. È già tornato, avrà un paio di giorni per recuperare. Non è al 100% ma sarà comunque disponibile. Tavares è un’assenza pesante, ma la situazione è comunque gestibile, non è emergenza”.

“Marusic sta facendo bene, è in crescita. Credo però che giocherà Lazzari contro il Bologna. In panchina è bene avere un jolly comunque. Se avesse giocato Tavares però secondo me ci sarebbe stato Marusic a destra. Noslin? Non è follia, ma se Castellanos dà dei segnali positivi, sarà titolare. Baroni è comunque ingolosito dall’olandese, gli verrà data un’altra chance. Il tecnico sta cercando di portare tutti sullo stesso livello: lo sta facendo con Tchaouna, con Castrovilli prima dell’infortunio, con Vecino. I cambi della Lazio spesso sono stati decisivi, Noslin può avere una grande possibilità in corso d’opera. C’è la necessità di farlo crescere”.

“Le rotazioni di Baroni ci saranno, partendo comunque da alcuni punti fermi. Il ruolo di Noslin? Baroni un'idea ce l'ha, il suo ruolo naturale è quello di esterno, anche se il tecnico non si è mai sbilanciato. Può giocare anche da centravanti o da seconda punta. Vediamo poi come stanno Castellanos e Dia, ma lui al momento è dietro. A oggi la Lazio giocherà con il 4-3-3 secondo me, più del 4-2-3-1. Credo sia il sistema ideale, in settimana ha provato soprattutto il 4-3-3. Un peso giocare domenica sera dopo le altre? No, è uno stimolo semmai. La Lazio non deve avere pensieri. Le aspettative si sono alzate, ma la squadra comunque ha sempre giocato con serenità. Questo non credo cambierà, anche se ci dovessero essere dei risultati positivi nel weekend".