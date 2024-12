Lazio, Petrucci (Sky) rivela: "Si cerca un Under 22. Folorunsho? Ad oggi..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il giornalista di Sky Matteo Petrucci è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per fare il punto della situazione in casa Lazio. Prestazione di Parma, defezioni e mercato di gennaio, tanti i temi trattati. Ecco di seguito le sue parole: “Abbiamo parlato con la società, ma ha deciso di non intervenire nel post-partita. La società ha espresso in più occasioni il suo parere sul Var, credo non sia cambiato. Prestazione promossa? Assolutamente. Può sembrare un paradosso perché hai preso 3 gol, ma è stata forse quella in cui hai creato di più. È il calcio di Baroni, sempre propositivo. Se proprio devo perderle preferisco farlo dopo aver fatto la prestazione. C’è un po’ meno equilibrio, c’è disordine, ma la prestazione c’è sempre stata quindi non farei disfattismi".

DOPPIO NAPOLI - "Reintegri per il Napoli? Giovedì da regolamento basta essere tesserati, Akpa Akpro potrebbe essere convocato. Vecino no, neanche domenica e con l’Ajax. Dovrebbe tornare con l’Inter. Napoli – Lazio di domenica ha una sola soluzione, ovvero Dele-Bashiru di fianco a Guendouzi. Va formato da mediano, deve crescere, ma altre opzioni non ci sono. Durante la pausa nazionali è stato provato Patric da mediano, non so se Baroni ha altre idee in caso di emergenza".

MERCATO - "Esiste la possibilità che la Lazio intervenga. La Lazio si sta guardando intorno e credo si stia cercando un Under 22. Ci sarebbe la possibilità Folorunsho che è del vivaio e non ci sarebbero problemi per il tesseramento. Ad oggi però non ci sono novità su di lui, al contrario ci risulta che la Lazio il mercato degli under 22 lo sta sondando".

PUNTO SUGLI INFORTUNATI - "Castrovilli? Verrà fatto un tentativo per domenica, uno spiraglio lo terrei anche se non gioca da molto. Dia Ci sarà domenica, forse già giovedì. Tavares? Vincerà la prudenza secondo me, vuole tornare al 100% senza rischio. Più no che sì per domenica".

TCHAOUNA E NOSLIN - "Il francese è entrato bene domenica. Bisogna dare tempo ai giovani, come non li condanno quando sbagliano non mi esalto quando vedo prestazioni positive. Ci sono giocatori che devono dare di più, uno su tutti è Noslin. È legittimo aspettarsi di più".

MALDINI - "Giocatore importante, se ne riparlerà a giugno ma per gennaio è importante intervenire dove serve realmente".