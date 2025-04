Lazio, Petrucci (Sky): "Settimana positiva. Provedel o Mandas? Ecco chi giocherà"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Matteo Petrucci, giornalista di Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare il dualismo Provedel-Mandas e le possibili scelte in vista dei quarti di finale di Europa League. Ecco di seguito le sue parole: "Giovedì dovrebbe giocare Provedel, la decisione di Baroni era questa, ma mentirei se dicessi che non c'è in atto una riflessione, perché comunque quando Mandas è stato chiamato in causa ha sempre fatto molto bene. Ad oggi direi Provedel, perché queste sono le gerarchie, vediamo se cambia qualcosa da qui a giovedì. Mandas dà assolutamente garanzie, lo si è visto a Bergamo. Provedel per la squadra, piaccia o no, rimane un punto di riferimento molto importante. I numeri sono assolutamente dalla parte del greco, nulla toglie che le gerarchie possano cambiare".

"Dele-Bashiru o Pedro come sottopunta a Bodo? Credo che parta Pedro. Nella testa dell'allenatore ci sono stati sette cambi da Torino ad Atalanta, me ne aspetto altri sei o sette pensando al Bodo e quindi credo che sarà Pedro. Credo ancora con Dia. Castellanos no, almeno dall'inizio, almeno questa era un po' la scelta che era stata fatta. Quindi la corsa è a due, per i ruoli centravanti con Dia favorito e Pedro alle sue spalle. Dele-Bashiru è un'opzione in più che può essere utilizzata anche poi sulla mediana, perché poi a livello di giocatori da schierare davanti alla difesa di centrocampisti non hai Belahyane, non c'è Rovella che è squalificato; quindi, tu ne hai due che andranno in campo sicuramente che sono Guendouzi e Vecino, e poi di fatto hai un solo cambio e Dele-Bashiru può essere il cambio da utilizzare a centrocampo".

"La Lazio partirà nel pomeriggio, quindi già questa sera arriverà in Norvegia e domani si allenerà sul sintetico, prenderà un po' le misure del sintetico di Bodo alle 17.45 e alle 19 ci sarà la conferenza stampa di Baroni. Dopo la partita, la squadra ripartirà per Roma. Da quello che so dovrebbe atterrare alle 3.30-4 a Roma, farà una sgambata il pomeriggio del venerdì. L'unico vero allenamento che potrà fare è il sabato, il giorno di vigilia sarà la rifinitura. Anche questo peserà nella preparazione del derby. Dico anche che è meglio vivere settimane così, perché sarà una settimana pesante, il derby lo dovrai preparare in una sola giornata, però se tu ad aprile stai qui a giocarti un quarto di finale del Europa League, lo devi vedere come una cosa positiva assolutamente, non come un a peccato".