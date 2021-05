Lazio, Piccinini categorico: "Alla fine Inzaghi andrà via"

Le parole di Simone Inzaghi dopo l'ultima partita di campionato hanno mescolato le carte in tavola riguardo il suo rinnovo con la Lazio. Nel Club di Sky Sport condotto da Fabio Caressa, Sandro Piccinini ha esposto il suo pensiero sulla querelle: "Simone Inzaghi alla fine andrà via. Ricordo che 4/5 mesi fa disse che aveva avuto una proposta e stava trattando la parte economica, però mi sa che non c'è stato un seguito o non è stata formalizzata".