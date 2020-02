Lazio, Piscedda: "A Genova vittoria meritata. Contento per Marusic"

La Lazio batte il Genoa e continua a inseguire la Juventus. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Piscedda: "Non so quanto possa influire questo rinvio delle partite. Giocare a porte chiuse cambia tanto, non c'è l'effetto trainante del pubblico di casa e cambia tantissimo. Genoa? La Lazio è partita subito bene con un gran gol di Marusic. Sono contento per lui, forse gli serviva proprio questa rete. Leiva si è dimostrato ancora uno dei migliori con Luis Alberto. Vavro è stato diligente e tranquillo, non mi è sembrato troppo in difficoltà. Una Lazio che ha sofferto ma ha portato a casa il risultato, tre punti meritati".