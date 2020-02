Lazio, Piscedda: "Con la Spal non ci saranno problemi"

Domani la Lazio sarà in campo per affrontare la Spal. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Piscedda: "Floccari? Credo che l'età pesi sul suo rendimento; conosco anche Di Francesco: è un buon giocatore ma la Lazio non si deve preoccupare. Per la Spal un punto sarebbe oro, ma la Lazio non dovrebbe avere problemi. Credo che la classifichi porti a pensare che diverse squadre possano lottare per il titolo, io credo che con Allegri in panchina la Juve sarebbe avanti di 7 o 8 punti".

