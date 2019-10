Lazio, Piscedda: "Inzaghi ha rischiato con l'Atalanta. Ci sono molte lacune"

Il pareggio con l'Atalanta, la reazione mostrata nella seconda frazione di gioco, non hanno convinto Massimo Piscedda, che ai microfoni di Radiosei ha dichiarato: “L'Atalanta ha messo a nudo alcune lacune della Lazio, in primis il fatto di non avere centrocampisti bravi in entrambe le fasi. Milinkovic e Luis Alberto sono andati costantemente in difficoltà, non riuscivano a tamponare e seguire gli inserimenti dei rispettivi nerazzurri. Inzaghi ha rischiato l'esonero? E' un lavoro in cui questo può succedere, certo se la Lazio non avesse rimontato immagino che il presidente avrebbe potuto fare certi pensieri".

