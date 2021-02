Lazio, Piscedda: "Ora fondamentale lo scontro con l'Inter. E sui cambi..."

Altra vittoria importante della Lazio, che stende il Cagliari e agguanta il quarto posto. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Piscedda: "Il Cagliari è stato rinunciatario, in difesa ha dei giocatori che sono discutibili. Tutto da copione, la Lazio ha raggiunto il quarto posto e si giocherà lo scontro diretto con l'Inter. C'è stato qualche cambio di troppo, se togli qualità la Lazio non è più una squadra irresistibile. Il risultato era ancora in bilico, se escono determinati giocatori si può correre qualche rischio".