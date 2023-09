Lazio, Piscedda: "Vi spiego come si batte il Milan. Rovella? Alcune scelte..."

TUTTOmercatoWEB.com

La vittoria con il Torino ha permesso alla Lazio di tornare a sorridere, ma non è sufficiente per stare sereni. La squadra di Sarri deve risalire la classifica e domani, a San Siro, dovrà affrontare un Milan in grande forma e con 15 punti conquistati in 6 giornate. Un'impresa ardua, per la quale servirà una Lazio in splendida forma. Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'ex giocatore biancoceleste Massimo Piscedda ha presentato così la sfida:

"Usciamo dal torpore del primo tempo della partita vista con il Torino, mi auguro che contro il Milan ci sia la squadra che ha fatto meglio nella ripresa. La squadra di Pioli è in salute, ma anche la Lazio ha un valore oggettivo che può far pensare di poter fare risultato. Scenderanno in campo calciatori che certamente non si spaventano per San Siro. Serve forza mentale, fare bene contro i rossoneri vorrebbe dire uscire definitivamente dal momento delicato e rilanciarsi anche in zona Champions".

Come si affronta il Milan

"Il Milan è una squadra che la puoi infilare se gli lasci il palleggio. Un po’ come ha fatto l’Inter. Se invece credi di poterlo fare tu possono farti male negli spazi con Leao e gli altri. In alcune fasi la squadra di Sarri dovrebbe concedergli l’iniziativa, certo non per tutta la partita. La Lazio sa fare anche questo. I giocatori vanno in campo e poi interpretano le situazioni. Quando la Lazio si abbassa diventa schierata con il 4-5-1 per poi sfruttare il campo aperto. Non serve devi abbassarti, ma ci sono dei momenti in cui devi sfruttare quelle che sono le tue caratteristiche".

Rovella ha fatto bene, va confermato!

"Per quanto riguarda il centrocampo confermerei Rovella. Ha fatto bene, va riproposto, a volte le scelte vanno fatte anche assecondando la psicologia del momento. Poi altre riflessioni devono essere di natura tattica ed in riferimento al valore dell’avversario. Per esempio, è complicato pensare che Lazzari possa essere la scelta ideale per frenare un giocatore come Leao".