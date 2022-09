Lazio, Polizzi su Muriqi: "Bomber col Kosovo, ecco cosa è mancato in Italia"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Vedat Muriqi è stato grande protagonista in Kosovo - Cipro di Nations League. Due gol e un assist per il pirata che in nazionale si sta esprimendo su livelli ancora più alti di quelli molto buoni tenuti col Mallorca (3 gol in Liga). Ai microfoni di Sky Sport Davide Polizzi ha detto la sua sul mancato ambientamento alla Lazio: "Sta segnando in Spagna e sta segnando parecchio con la nazionale del Kosovo, e fa bei gol, quei gol che non riusciva a fare in Serie A. Questo aspetto è abbastanza sorprendente, ma credo che valga il discorso secondo il quale ci sono dei giocatori che non hanno trovato in Serie A la loro comfort zone: abbiamo fatto il nome di Skov Olsen che con la Danimarca ha giocato una partita straordinaria. Muriqi è uno di quei centravanti che obiettivamente in Italia ha fatto una fatica pazzesca, ma all'estero trova gol con continuità".