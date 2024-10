Lazio, Pratali: "Vedo bene Gila e Romagnoli, ma per i primi quattro posti..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Giacomo Morini

La Lazio si prepara all'ultima gara prima della sosta per le nazionali. All'Olimpico arriva l'Empoli di D'Aversa, ancora imbattuto in stagione. In collegamento a Radiosei l'ex difensore Francesco Pratali si è espresso sulla gara, parlando soprattutto del reparto difensivo biancoceleste e degli obiettivi in campionato della squadra di Baroni. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Avevo forti dubbi a inizo anno e invece l’Empoli si sta rivelando una grande squadra. Bravo D’Aversa. La società dimostra ancora una vota di non sbagliare un colpo. Difendono come squadra con tutti i giocatori e fanno tanta densità nella loro metà campo. La Lazio di Baroni? E’ un tecnico molto sottovalutato. E’ capace e ha raccolto meno di quello che poteva fare. Raccoglie i frutti di una carriera che poteva impennarsi anche prima. Come allenatore non mi sorprende il suo rendimento. Avevo dubbi sulla squadra, che invece si sta rivelando di assoluto valore. Castellanos sta giocando benissimo, Tavares idem. Merito alla società che nonostante le polemiche costruisce sempre buone squadre”.

“Il punto di forza dell’Empoli è fare grande densità per poi ripartire. E’ una squadra molto verticale. Poco possesso, molto pratica. In trasferta può creare molti più problemi. La Lazio farà la partita, deve stare attenta alle ripartenze. Potenzialmente la partita può essere favorevole all’Empoli, ma se la Lazio gioca come sa, è sicuramente favorita. Gila ha passo, è veloce. Romagnoli più bravo nella posizione. Li vedo benissimo insieme. Lo spagnolo già nello scorso anno era in crescita e può consacrarsi in questa stagione. Se la Lazio arrivasse fra le prime 4 farebbe qualcosa di clamoroso, ci sono altre squadre avanti per valori oggettivi. Lotterà per l’Europa, questo è certo, magari potrebbe essere prorpio la squadra di Baroni”.