Lazio, presente Hysaj tra i convocati dell'Albania: la lista completa

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono stati resi noti i convocati dell'Albania per i prossimi impegni di giugno in vista del Mondiale 2026. In lista è presente anche Elseid Hysaj, terzino della Lazio che presto si unirà al ritiro della sua squadra. Le gare in programma sono contro la Serbia e la Lettonia, rispettivamente il 7 e il 10 giugno. Di seguito l'elenco completo.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.