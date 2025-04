Lazio, prima volta con il Bodo ma non con i norvegesi: i precedenti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Quella di oggi 10 aprile alle 18.45 sarà la prima sfida della storia tra Lazio e Bodo. I biancocelesti sono volati due giorni fa in Norvegia per prepararsi il meglio possibile alla dura partita che li aspetterà per la qualità dell'avversario, per il clima artico e per il campo sintetico. Non sarà, però, la prima volta contro una squadra norvegese.

La Lazio ha già affrontato, infatti, il Rosenborg in Europa League nella stagione 2015/16. Nulla a che vedere con la trasferta attuale, però, dal momento che Bodo si trova a circa 700 km più a nord. In quel caso fu la Lazio a imporsi, sia all'andata che al ritorno: 3-1 in casa con gol di Matri, Felipe Anderson e Candreva, e 0-2 in terra norvegese, con le reti di Djordjevic e Keita.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.