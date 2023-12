Lazio Primavera, a Bologna per inseguire un sogno: i dettagli del match

La Lazio a Bologna per superare l'esame di maturità. La Primavera di Sanderra oggi, alle ore 11.00, scenderà in campo in casa dei rossoblù per confermare un cammino che fino a oggi li ha visti conquistare il secondo posto in campionato a pari punti (25) con il Sassuolo e a solo una misura di distanza dall'Inter capolista. In settimana l'impegno contro la Juventus in Coppa Italia, partita vinta 1-0 e quarti di finale conquistati, ha dato nuova consapevolezza della propria forza, soprattutto dopo la vittoria precedente contro il Milan, anche questa di misura, al termine di una partita sofferta ma giocata con abnegazione e voglia di vincere. Dalla promozione alle prime posizioni del massimo campionato giovanile, un sogno in tasca e un obiettivo, quello originario della salvezza, acquisito con tante giornata d'anticipo, a meno di tremende sorprese. Ospiti dei falsinei i biancocelesti vogliono confermare la strada fatto fino a oggi. Quindicesimi a soli 8 punti i padroni di casa non possono permettersi di perdere, motivo in più per non considerare scontata una partita che vede i capitolini favoriti, ma non per questo già vincitori.