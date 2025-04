Lazio Primavera, Di Tommaso premiato come miglior U19: i dettagli

Si avvicina la sesta edizione del Gran Galà del Calcio ADICOSP, in programma il 5 maggio allo Sheraton Parco de’ Medici di Roma. Oltre ai premiati Galliani, Orsolini, Pisilli e gli altri, ci sarà anche un po' di Lazio. Al centrocampista della Primavera biancoceleste Leonardo Di Tommaso, infatti, sarà consegnato il premio ADICOSP Daniel Guerini come miglior Under 19. Una grande soddisfazione per il classe 2005.