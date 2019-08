Lazio, Proto non parte per Marienfeld: i motivi alla base della scelta

Prima Bournemouth per l'amichevole di questa sera, poi Marienfeld per il secondo e ultimo ritiro pre-stagionale dei ragazzi di Inzaghi. È questo il programma settimanale della Lazio che, però, affronterà i prossimi impegni senza il suo secondo portiere. La lista dei convocati parla chiaro: Silvio Proto resterà a Formello, al suo posto – insieme a Strakosha e Guerrieri – partirà Alia. Il motivo è semplice e non è di natura tecnica. A inizio estate l'estremo difensore belga ha subito un piccolo intervento chirurgico di routine. E, nonostante non si tratti di nulla di grave, ad Auronzo di Cadore l'ex Olympiacos è stato precauzionalmente tenuto a riposo sia durante le amichevoli che nelle partitelle d'allenamento. Proto, infatti, non può subire colpi troppo forti o sbattere a terra con eccessiva foga, altrimenti rischierebbe di accentuare e aggravare un problema che al momento si può tenere sotto controllo. L'operazione non gli ha impedito di allenarsi regolarmente agli ordini di Grigioni e il suo recupero sta procedendo senza eccessivi intoppi ma, probabilmente, lo staff tecnico ha deciso di risparmiargli il viaggio in Germania per permettergli di concentrarsi al meglio sulla propria riabilitazione. In ogni caso - per non correre rischi inutili - Proto non avrebbe giocato alcuna amichevole, a partire da quella di stasera in terra inglese.

