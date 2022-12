Lazio, Provedel e la Champions: tutto passa dalle sue mani e dai suoi piedi

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Una stagione fantastica quella vista fino a ora per Ivan Provedel, decisivo in tantissime occasioni sia con le sue parate, sia bell'evitare il pressing avversario con ottimi passaggi verso i suoi centrocampisti. Un portiere che, dopo l'espulsione di Maximiano col Bologna, non ha più saltato neanche un minuto, spodestando il collega portoghese. Nell'ultimo periodo, però, anche Provedel sembrerebbe aver avuto un calo: nelle due amichevoli non ha brillato, ma già dopo gli errori contro Feyenoord, Salernitana e Juventus qualche critica nei suoi confronti era arrivata. Si trova in un momento difficile, un momento di flessione, forse dovuto dalla pressione accumulata nel corso di questa stagione, in cui non ha mai avuto l'occasione di staccare, neanche per un istante. In questo senso, da gennaio in poi, il problema potrebbe essere risolto con il ritorno di Maximiano.

La Lazio, secondo quanto riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, non ha intenzione di cederlo in prestito e la dirigenza chiede a Sarri di rilanciarlo. Dalla Coppa Italia del 19 gennaio alle partite di Conference League, Maximiano potrebbe tornare titolare con l'obiettivo di mettere in mostra le qualità che fino a ora nessuno ha ancora avuto occasione di vedere. Per Provedel, che resterebbe il portiere di campionato, sarebbe l'occasione per alleggerire il carico e tornare a brillare. Le sue parate e le sue giocate sono state decisive, hanno portato la Lazio al quarto posto in classifica, in zona Champions League: il grande obiettivo, inseguito da anni.