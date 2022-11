Lazio, Provedel tra i testimonial della Lega del Filo d'Oro - FOTO

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Tra i testimoni che sono "scesi in campo" per la Lega del Filo D'Oro, che si è assunta da anni l'impegno di aiutare le persone sordocieche, c'è anche il portiere della Lazio Ivan Provedel. L'estremo difensore biancoceleste insieme ai suoi colleghi Donnarumma, Handanovic e Padelli è tra i testimonial della Onlus che, sul proprio profilo Instagram, ha postato una foto che ritrae singolarmente i quattro giocatori con la maglietta dell'associazione e nella stessa foto i numeri di riferimento per aiutare queste persone in difficoltà. Nella didascalia del post, la Lega del Filo d'Oro ringrazia i tre portieri e aggiunge: " Insieme siamo scesi in campo per dare #spazioaisogni di bambini e adulti che non vedono e non sentono. Tutti possono fare parte di questa squadra a favore delle persone sordocieche! Basta inviare un SMS o fare una telefonata da rete fissa al numero 45514. Scopri di più su: spazioaisogni.it"