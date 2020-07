Lazio, qualche ora di relax per Inzaghi e Immobile: i due raggiungono le mogli a Sabaudia - FT

Archiviata la dispendiosa sfida contro la Juventus all'Allianz Stadium, per la Lazio è tempo di iniziare la preparazione in vista della gara casalinga contro il Cagliari di giovedì sera. Questa mattina la squadra si è ritrovata al Training Center di Formello per la consueta seduta di scarico. Al termine dell'allenamento, Ciro Immobile e Simone Inzaghi hanno raggiunto le rispettive mogli a Sabaudia, come mostra la foto pubblicata sulla pagina Facebook 'Sei di Terracina se'. L'allenatore e l'attaccante della compagine biancoceleste si sono concessi qualche ora di relax per liberare la mente in un periodo così complicato e ricaricare le energie per il match decisivo contro la squadra di Zenga. Ad aspettarli, nella giornata di domani, la rifinitura.

