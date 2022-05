Lazio, quando scadono i contratti dei giocatori? L'elenco dell'intera rosa

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

La stagione è finita, ma per la Lazio non è ancora tempo di vacanza. L'imminente inizio del calciomercato, al via il 1 luglio, costringe la dirigenza a essere reattiva e cercare di colmare i buchi lasciati dai giocatori che se ne andranno. Proprio per evitare ulteriori brutte sorprese deve essere monitorata la situazione contratti: chi è in scadenza e chi no ed, eventualmente, pensare a una trattativa per il rinnovo. Ecco la situazione aggiornata della rosa biancoceleste:

2022 - Reina*, Strakosha, Radu*, Patric**, Leiva, Cabral, Luiz Felipe, Lukaku, Lombardi.

2023 - Pedro, Luka Romero, Casasola, Jony, Cicerelli, Durmisi, Adekanye, Djavan Anderson, Armini, Alia, Morrone, Ndrecka.

2024 - Felipe Anderson, Cataldi, Marusic, Milinkovic, Dziczek, Lazzari, Vavro, Kiyine, Escalante, Maistro, Rossi, Marino.

2025 - Luis Alberto, Acerbi, Akpa Akpro, Hysaj, Adamonis, Raul Moro, Muriqi, Fares, Furlanetto.

2026 - Immobile, Basic, Kamenovic, Zaccagni.

*Reina e Radu hanno prolungato il contratto fino al 30 giugno 2023, si attendono comunicazioni ufficiali

** Trattative in corso per il suo rinnovo fino al 2027

