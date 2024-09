Lazio, quando torna Castellanos? Le sue condizioni e la gestione di Baroni

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo un inizio di stagione impressionante il Taty Castellanos si è dovuto fermare per infortunio. I tanti impegni della Lazio, insieme alla prima convocazione (con esordio) con l’Argentina, l’hanno messo ko, almeno per qualche giorno. “Edema da sovraccarico muscolare a carico degli adduttori della coscia sinistra”, si legge nel comunicato della società dopo gli esami svolti a Villa Mafalda. Il centravanti è già stato costretto a saltare la trasferta contro la Fiorentina, ma non ne avrà ancora per molto. Il suo obiettivo infatti è quello di tornare a disposizione in Europa League contro la Dinamo Kiev. Sarà Baroni poi a decidere se utilizzarlo o meno dal primo minuto o a gara in corso: rischiarlo ad Amburgo potrebbe esporlo a una ricaduta e compromettere il suo totale recupero. Ma comunque rientrerà tra i convocati.

L'impiego del Taty dall'inizio è più probabile invece contro il Torino, alla terza trasferta dei biancocelesti in una settimana. Se il suo programma di riabilitazione dovesse continuare senza intoppi, allora potrebbe tornare a guidare l’attacco della Lazio. Nel caso in cui però l'assenza dell'argentino dovesse prolungarsi, Baroni ha diverse carte da potersi giocare. Infatti c'è una vera e propria staffetta tra Pedro e Noslin per prendere il suo posto. Contro la Fiorentina ha iniziato l’olandese, ma in Europa potrebbe accadere il contrario. Sulla trequarti poi è sempre presente Boulaye Dia che all’occorrenza può occupare anche il ruolo da numero nove. La speranza del tecnico, ovviamente, è quella di avere a disposizione quanto prima tutto il gruppo al completo. Dita incrociate.

Pubblicato il 23/09