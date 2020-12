Lazio, quanti gol nei secondi tempi. E per la prima volta in stagione porta inviolata all'Olimpico

Vittoria convincente quella della Lazio all'Olimpico, dove ha battuto il Napoli di Gattuso per 2-0. Oltre ai 3 punti conquistati in classifica, la squadra di Inzaghi ha aggiornato due statistiche importanti. La prima, riporta Lazio Page, è che i biancocelesti sono andati a segno nel secondo tempo per la nona volta consecutiva, il dato migliore d'Europa davanti al Liverpool (8). L'altra riguarda i gol subiti, dato che la Lazio per la prima volta in questa stagione chiude con la porta inviolata nel proprio stadio in gare ufficiali.