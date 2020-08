Lazio, quattro istantanee per una ricorrenza speciale - FOTO

Una fotografia non è una semplice immagine: guardando un'istantanea tornano alla mente tutte le emozioni e le sensazioni vissute in quel momento. Riguardando l'album dei ricordi della Lazio di questa stagione, tante possono essere le immagini significative del percorso dello squadrone di Inzaghi: le varie vittorie al fotofinish, l'Olimpico più volte in festa, i 120 anni celebrati.

La società ha deciso di pubblicarne quattro per il World Photography Day (Giornata Mondiale della Fotografia, ndr): La Supercoppa Italiana conquistata, la vittoria contro la Juventus in casa, il gol di Caicedo a Cagliari e la coreografia per i 120 anni. Il tutto è stato pubblicato sui canali social ufficiali, con l'augurio di aggiungere altre istantanee da rivedere negli anni.