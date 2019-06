Lazio, questa sera il premio Pietro Calabrese a Corradi e Giannichedda

È arrivato il giorno dell'ottava edizione del premio intitolato a Pietro Calabrese, giornalista italiano scomparso nel 2010. L'evento, che come ogni anno si terrà a Soriano nel Cimino (Hotel La Bastia), vedrà radunate personalità del mondo del calcio e dello sport in generale e vede spesso premiati personaggi del mondo Lazio. Quest'anno a rappresentare il biancoceleste ci saranno Giuliano Giannichedda e Bernardo Corradi, che riceveranno un riconoscimento così come Antonio Romei (vicepresidente della Sampdoria), Roberto De Zerbi (allenatore del Sassuolo), Sergio Brio (ex difensore della Juventus) e Silvia Salis (ex pluricampionessa del lancio del martello). Insieme a loro anche diversi giornalisti del calibro di Massimo Giannini (Repubblica), Beppe Severgnini (Corriere della Sera), Xavier Jacobelli (Tuttosport), Valerio Piccioni (Gazzetta dello Sport), Fabrizio Patania (Corriere dello Sport) e tanti altri. La manifestazione, che inizierà alle 17, ha il patrocinio del Coni, della FIGC, Lega Serie A, Lega Serie B, dell'Ordine dei giornalisti, dell'Istitituto per il Credito Sportivo e della Regione Lazio. Al termine dell'evento si terrà anche la premiazione dei vincitori del torneo di calcio giovanile intitolato a Maurizio Melli, ex giocatore della Primavera della Lazio morto di leucemia nel 1996, all'età di 24 anni.

IL PUNTO SUL CALCIOMERCATO IN ENTRATA IN DIFESA

LEIVA DECISIVO PER LA PERMANENZA DI INZAGHI CON UN SMS

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE