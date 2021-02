Lazio, questo pomeriggio la ripresa degli allenamenti: Inzaghi spera in tre recuperi

Dopo la giornata di riposo concessa ieri dal mister Simone Inzaghi, la Lazio oggi alle 15 torna in campo. I biancocelesti riprendono gli allenamenti al Training Center di Formello per preparare al meglio la gara di domenica sera in casa contro un Cagliari uscito rinforzato dal mercato. Settimana importante per Mateo Musacchio che, vista la squalifica di Patric, potrebbe esordire dal primo minuto in maglia biancoceleste come terzo di destra. Inzaghi spera di recuperare per domenica Cataldi (era rientrato in Coppa Italia, poi ha saltato il secondo round di campionato) e Caicedo, alle prese con la fascite plantare. Strakosha, invece, ha il solito problema al ginocchio ma dovrebbe rientrare entro metà settimana.