Lazio, Radio Italia sarà partner dei biancocelesti per la stagione 2019/20

Un nuovo sponsor, anzi, Radio Partner per la Lazio. Si tratta di Radio Italia, la famosa emittente radiofonica che nelle sue frequenze trasmette "solo musica italiana", come da motto ormai storico, e che collabora attivamente con Sky Sport 24 per le notizie a tema sportivo. Per la stagione 2019/20 la società biancoceleste e Radio Italia saranno un tutt'uno, ecco il comunicato del club pubblicato sul sito ufficiale sslazio.it: "Lunedi 23 settembre 2019, alle ore 12:00, presso lo Star Hotel Rosa di Piazza Fontana 3 a Milano, verrà presentata la partnership con Radio Italia, la radio che per prima ha sostenuto il binomio musica e sport come veicolo di valori positivi e aggreganti, inserita in un progetto di trasformazione e di crescita che la S.S. Lazio sta portando avanti mediante il Presidente Claudio Lotito, da quindici anni alla guida della Società. Radio Italia è legata da anni all’eccellenza sportiva italiana ed internazionale: radio ufficiale della F.I.G.C. e della Nazionale Italiana di Calcio, riserva ai suoi ascoltatori opportunità uniche ed esclusive. Il palinsesto di Radio Italia dedica particolare attenzione alle tematiche sportive, con aggiornamenti giornalieri a cura della redazione di SKY Sport 24; inoltre, sul sito radioitalia.it e sui social ufficiali dell’emittente sono riportante notizie ed informazioni aggiornate sui più importanti ed attesi appuntamenti".

