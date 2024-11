Lazio, Rambaudi avvisa: "Durante la pausa vietato staccare la spina"

Campionato in pausa e spazio alla Nazionale con tanti biancocelesti impegnati. In particolare cresce l'attesa per capire se Rovella giocherà nella sfida dell'Italia in programma alle 20.45 contro il Belgio. In merito ecco le parole di Rambaudi a Radiosei: "Stasera guarderò la Nazionale, ovviamente per Rovella, poi Spalletti è un tecnico che mi piace. Pronostico Belgio-Italia? Dipende tutto da noi, da come faremo la gara. I giocatori italiani sono forti, soprattutto a metà campo; per me abbiamo il centrocampo più forte che c’è in Europa. Se stasera giochiamo come sappiamo vinciamo, perché siamo superiori".

BARONI - "Baroni non sta sbagliando niente, eccezion fatta per la partita di Firenze. Anche la strategia di giocare a Monza con un uomo in più è stata importante. Ha fatto crescere i singoli, si deve andare avanti così".

BOLOGNA - "Il Bologna ha una mentalità offensiva, come la Lazio. Cercano di aggredire in avanti, di verticalizzare. Dopo la sosta comunque il rientro non è mai facile da pronosticare, non è detto che si riparta come si è arrivati alla pausa. La Lazio dovrà essere brava a non staccare la spina".

GIOCATORI - "Vecino, Pedro e Romagnoli avranno una parte fondamentale quando rientrerà tutto il gruppo dagli impegni con le Nazionali. Ne parleranno chiaramente con il tecnico. Saranno loro a dare una mano per ripartire al meglio".