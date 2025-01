Lazio, Rambaudi: "Giusto scegliere i titolari. Se stanno bene perché farli riposare?"

Solo poche ore e poi allo stadio Olimpico andrà in scena l'importante sfida di Europa League tra Lazio e Real Sociedad in programma alle 21.00. Sulla sfida e sul probabile undici che mister Baroni manderà in campo ecco le parole di Roberto Rambaudi ai microfoni di Radiosei: "Non mi sorprende che Baroni scelga i titolari. I calciatori sono atleti, se stanno bene perché farli riposare. Può sorprendere per la mentalità del calcio italiano, ma perché gestire? Bisogna stare attenti solo ai cartellini. La partita più importante è quella che devi giocare".

"Sono scelte che mi piacciono perché danno continuità nella mentalità del tecnico. Le tre gare in una settimana spesso sono alibi per gli allenatori. Troppa fatica per Guendouzi e Rovella? Ma se io li faccio riposare, chi mi garantisce che al loro rientra stiano meglio o non abbiano staccato la spina? Ci sono giocatori, come Immobile, Signori o Callejon che devono giocare sempre".