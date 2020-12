Lazio, Rambaudi: "Ha dimostrato di essere forte, qualificazione meritata"

Dopo anni la Lazio è riuscita a qualificarsi agli ottavi di Champions League dopo aver disputato un girone ad alto livello e senza aver mai perso. L'ex biancoceleste Roberto Rambaudi è intervenuto a TuttomercatoWeb.com per parlare della forza e dei meriti della squadra d'Inzaghi: "La qualificazione è ampiamente meritata anche per come ha saputo superare le varie difficoltà. La squadra ha dimostrato di essere forte, ieri ha sofferto negli ultimi 15 minuti per i cambi e la paura di vincere ma a mio parere può fare un bel cammino in Champions perchè negli 11 titolari è davvero eccellente".

LE SCELTE DI INZAGHI - "Questa formazione è abituata ad avere dei leader dentro e i giocatori si appoggiano a loro. E chi è "normale" diventa ottimo. Senza quei giocatori si perde qualcosa e si è visto con lo Spezia in campionato. La forza di questa squadra è nei titolari, nel lavoro dell'allenatore: avere poi Immobile e Luis Alberto in campo è un'altra cosa. Ripeto, la Lazio con gli 11 titolari è una delle più forti in Italia".

MERCATO DI GENNAIO - "Non credo ci sia bisogno di intervenire sul mercato a gennaio soprattutto in difesa, c'era bisogno di alzare il livello e prendere a mio parere giocatori di un passato di un certo livello: Reina ad esempio dà personalità e migliora la difesa, servirebbe quindi un pezzo per reparto. David Silva avrebbe innalzato il livello e questo tipo di giocatori è utile per far crescere anche i top players, che possono dare ancora di più. A gennaio è dura intervenire, in ogni caso dietro per quanto riguarda i titolari con Hoedt, Luis Felipe, Radu e Acerbi la squadra è a posto. Hoedt si è rivelato un titolare, ha ottime qualità fisiche e toglierlo ieri è stato uno sbaglio perchè sono mancati i suoi centimetri. Per quanto riguarda il sostituto di Lulic, Fares non si è dimostrato all'altezza di quel che si pensava. Si spera nel rientro di Lulic".

MURIQI - "Non mi piaciuto per ora. In una graduatori metto Immobile, Correa, Caicedo, Pereira e poi lui. Ha giocato parecchie partite ma non mi pare che possa alzare l'asticella. Pereira ha invece i colpi anche se deve trovare continuità. Muriqi è stato pagato abbastanza e mi aspettavo di più però gli dò ancora tempo di dimostrare quel che vale e che hanno visto in lui in Turchia. Per ora livello non è alto".