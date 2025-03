Lazio, Rambaudi: "Ho paura di questa sera. Rinnovo a Vecino? Se sta..."

Roberto Rambaudi, ex calciatore biancoceleste, è ntervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare la sfida in programma stasera tra Lazio e Viktoria Plzen, gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Ecco di seguito le sue parole: “Stasera Provedel tra i pali? Il tecnico ha dato priorità per questo finale al portiere che dà più garanzie, ma secondo deciderà di volta in volta. Ivan è il titolare, Mandas è una valida alternativa. L’allenatore deciderà secondo il merito, com’è giusto che sia. Marusic-Patric-Romagnoli e Tavares dietro? Romagnoli ha fatto prestazioni sempre buone, ora arricchite dai gol. Giusta la scelta di far rifiatare Gila, sono contento che rientri Tavares".

"Guendouzi-Vecino? È la scelta più giusta. Per un’ora Vecino giocherà sicuramente, Guendouzi poi si vedrà in base al risultato; lui comunque sa gestirsi e più gioca e più sta bene. Rinnovo a Vecino? Se sta bene, è serio e sta bene dentro al progetto, io me lo tengo. Soprattutto in Europa lui deve starci. Poi nel mentre ne prendo uno più giovane".

"Riposa Dia con Pedro dietro a Castellanos? Questi sono titolari, Baroni parte con loro per dare un messaggio chiaro. Viktoria Plzen? Io ho paura di questa sera, è una squadra brutta da affrontare. L’attenzione deve essere altissima, serve indirizzare subito la partita, altrimenti si può mettere a loro favore".