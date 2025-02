Lazio, Rambaudi non ci sta: "Che l'AIA ammetta l'errore. È vergognoso..."

Roberto Rambaudi, ex calciatore biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare delle polemiche arbitrali di Inter - Lazio, delle assenze e non solo. Ecco di seguito le sue parole:

“La ricostruzione dell’AIA? Stiamo peggiorando, è vergognoso. Chi lo dice che Mandas non ci sarebbe arrivato? Stiamo facendo il processo alle intenzioni. Basterebbe che ammettessero l’errore. Si devono assumere le responsabilità. Classe arbitrale scarsa, non in malafede. Chi sbaglia il suo lavoro, deve andare a casa. Al di là di tutto, ora l’obiettivo deve essere quello di archiviare la partita di Milano con l’Inter e pensare a quella di domenica. Se fai il tipo di gara fatto martedì, puoi anche vincere. Non deve mancare la voglia di fare la partita come sempre. Possibile assenza di Romagnoli? Sono molto preoccupato. Come per Castellanos, la sua assenza si sentirà soprattutto quando non ci sarà. Lui è importante, come Rovella, Guendouzi e Zaccagni: sono magari poco appariscenti ma efficaci. Servirà essere intelligenti tatticamente contro il Milan e Gigot deve fare attenzione. Centravanti? Se stesse bene, nell’emergenza metterei Vecino prima punta. Chiaramente non è questo il caso, visto che rientra ora dall’infortunio, ma lo farei giocare come centravanti di riferimento. Per come gioca questa Lazio mi stimola l’idea di vederlo lì. Crea spazi, gioca di sponda, ripulisce il gioco. Interscambio Vecino-Dia. Guadagnerei in fisicità e palleggio“.