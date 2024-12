Lazio, Rambaudi: "Noslin centravanti? Mi fido di Baroni". E su Cherki...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ecco la Coppa Italia. La Lazio si prepara alla prima sfida in pochi giorni contro il Napoli, decisiva per il passaggio del turno nella competizione. Ai microfoni di Radiosei l'ex attaccante Roberto Rambaudi si è espresso sul possibile undici che scenderà in campo all'Olimpico, parlando poi anche di mercato. Queste le sue parole: “Noslin centravanti domani? Mi fido dell’allenatore, che evidentemente vede certe cose in lui. Poi dobbiamo vedere come sta Dia, come sta Castellanos. Penso che sia giusto che Noslin abbia spazio nelle gare importanti. La Coppa Italia può essere un esame per chi ha giocato meno. Tchaouna-Pedro-Zaccagni dietro a Noslin? Il fatto che non riposi Zaccagni è un segnale importante. Io poi non metterei Guendo, non si può rischiare di non avere un centrocampista titolare poi domenica. Lazzari invece non lo metterei domenica su Kvara, Marusic dà più garanzie".

"Domani lo spartito della Lazio sarà lo stesso, ma con interpreti diversi. Anche il Napoli sarà lo stesso e il risultato finale per loro potrebbe essere diverso, dietro potrebbero avere delle difficoltà. Nelle ripartenze tutte e due le squadre possono fare male. Belahyane? Mi sembra un giocatore dinamico, bravo nel suo ruolo. Può giocare con Rovella. Cherki? Sarebbe proprio il calciatore adatto alla Lazio e anche all’ambiente. Qui potrebbe crescere ancora di più nella continuità e nel gioco di Baroni potrebbe essere un tre".