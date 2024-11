Lazio, Rambaudi sicuro: "Baroni non sbaglia un colpo. La classifica ora..."

La Lazio arriva alla sosta da seconda in classifica insieme a Inter, Fiorentina e Atalanta. Ai microfoni di Radiosei l'ex calciatore Roberto Rambaudi si è soffermato proprio sulla posizione in classifica dei biancocelesti, parlando anche dell'ultima vittoria contro il Monza. Ecco le sue dichiarazioni in merito: “La Lazio ieri ha fatto una partita diversa dalle altre, più conservativa: Baroni non sbaglia un colpo. Questa squadra ha dimostrato maturità ed è una qualità che ha acquisito in fretta; inoltre ci sono ancora ampi margini di miglioramento. Arrivare alla sosta così ti permette di recuperare bene. Dopo la pausa ci sono gare importanti e anche la possibilità di raggiungere il Napoli in vetta".

"Isaksen deve migliorare nell’ultimo terzo di campo, ma non penso che Baroni lo faccia giocare per ‘simpatia’. Isaksen è a disposizione degli altri e questa è sicuramente una qualità, poi ha dei limiti al momento della scelta. Classifica? Tra qualche settimana qualcuna perderà qualcosa. Atalanta e Lazio sono quelle che giocano meglio, la Fiorentina la metto appena dopo. Baroni ha trovato la chiave giusta per creare prima un gruppo e poi una squadra. Non credo che questa alchimia si scioglierà come neve al sole quando arriveranno le difficoltà“.