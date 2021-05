Lazio, Rao: "Accuse a Immobile gravi. Ciro lezione di sportività"

Roberto Rao, responsabile della comunicazione della Lazio, ha difeso sul proprio profilo Twitter Ciro Immobile, per le accuse ricevute da Urbano Cairo nel post-partita di Lazio-Torino: "Le accuse e gli insulti a Immobile sono gravi vanno respinti con fermezza. A calcio si gioca per vincere, dando sempre il massimo. Altre considerazioni non fanno parte dello sport. La risposta di Ciro è una lezione di sportività e deve essere un esempio per tutti".

Pubblicato il 19/05