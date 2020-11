Lazio, Reina fa 173 presenze nelle competizioni UEFA: agganciato Xavi

La Lazio si affida all'esperienza di Reina in questa notte magica di Champions League. Per il portiere è una partita che vale anche per aggiornare le statistiche: sono 173 le presenze in competizioni UEFA, agganciato un certo Xavi. La prossima volta che scenderà in campo in una gara europea, agguanterà Maldini al terzo posto del podio. Sul secondo gradino c'è Cristiano Ronaldo con 178, guida la classifica Casillas con 188.