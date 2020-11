Lazio, Reina festeggia sui social le 173 presenze in Europa. E Xavi commenta... - FT

Quella di ieri contro lo Zenit è stata la presenza numero 173 in Europa per Pepe Reina. Il portiere occupa il terzo posto di una speciale classifica relativa alle gare giocate nelle competizioni internazionali. Al primo posto c'è Casillas, mentre Cristiano Ronaldo è a sole sei lunghezze di distanza dal biancoceleste. Lo spagnolo ha condiviso la graduatoria con i propri followers di Instagram, aggiungendo: "Orgoglioso delle presenze disputate in competizioni europee de la UEFA e di stare insieme a questi incredibili giocatori. Non ci fermiamo ora però".

I COMMENTI - Tra i commenti, arrivati praticamente da tutti i compagni di squadra dell'estremo difensore della Lazio, anche quello di Xavi, raggiunto dallo spagnolo nella speciale graduatoria: "Complimenti macchina. Ne arriveranno molte altre".

