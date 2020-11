Lazio - Juve, Giannichedda: "E' una partita da tripla. Che vinca il migliore! "

Dopo il pareggio contro lo Zenit in Champions, la Lazio deve ora concentrarsi nuovamente sul campionato. Domenica all'Olimpico arriverà la Juventus di Pirlo per l'ultimo match prima della sosta che darà a Inzaghi l'opportunità di recuperare qualche pezzo. Il doppio ex Giuliano Giannichedda ha parlato ai microfoni di Tuttojuve.com per presentare la sfida: "Sarà una partita difficile per entrambe che hanno bisogno di punti. Il vantaggio, a mio avviso, sarà di chi smaltirà prima le scorie europee, ma rimane una partita da tripla. Immobile vs Ronaldo? Sono squadre talmente rodate che non si affidano solo all'individualità per vincere. Se dovessimo attenerci solo al recente passato, Milinkovic-Savic è stato decisivo lo scorso anno sul fronte Lazio e per la Juve c'è un Morata in grande spolvero che non sbaglia un colpo. Che vinca il migliore".