Lazio, Reina: "Ottimo inizio di girone, avanti così!" - FOTO

Inizio con il botto quello della Lazio in Champions League. La squadra di mister Inzaghi si è imposta sul Borussia Dortmund per 3-1 grazie alle reti di Immobile, all'autogol di Hitz, e al gol di Akpa Akpro. Pepe Reina è rimasto in panchina ma ha festeggiato insieme alla squadra l'importante risultato ottenuto: "Ottimo inizio di girone!! Avanti così!!".

